Wien (www.anleihencheck.de) - Das EUR-denominierte Primärmarktaufkommen wurde am Dienstag von Financials-Emittenten dominiert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Bank of America habe eine Dual-Tranche-Senior-Anleihe (A2/A-/A+) am Markt platzieren können. Tranche A (7NC6, EUR 1,25 Mrd.) habe bei MS+68 BP, Tranche B (11NC10, 1,25 Mrd.) bei MS+87 BP gepreist. Darüber hinaus habe Banco Sabadell eine Senior non-preferred Anleihe (5 Jahre, EUR 1 Mrd., erw. Rating BBB-/BBB) bei MS+175 BP emittiert. ...

