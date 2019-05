Die Behrens AG plant aktuell die Emission ihrer dritten Unternehmensanleihe an der Börse Frankfurt mit einem Umtauschangebot an die bisherigen Anleihegläubiger und der Möglichkeit der Barzeichnung. Heute außerdem in den News: Hörmann Industries erwägt ebenfalls die vorzeitige Refinanzierung seiner ausstehenden Unternehmensanleihe durch Emission einer Folgeanleihe und creditshelf übernimmt die Finanzierungsplattform ...

Den vollständigen Artikel lesen ...