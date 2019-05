Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Ceconomy von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 3,60 auf 6,20 Euro angehoben. Das neue Management des Elektronikhändlers habe in der Telefonkonferenz sehr überzeugt, schrieb Analystin Fabienne Caron in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die schwierige Umsetzung der Restrukturierung halte sie aber zunächst von einer noch positiveren Einstufung ab./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE0007257503

