++ Europäische Aktienmärkte eröffnen tiefer ++ Volkswagen steigt nach starkem Q1-Ergebnis kräftig an ++ Deutsche Bank nach gescheiterten Fusionsgesprächen mit Commerzbank planlos ++Europäische Aktien hatten einen schlechten Start in den heutigen Handel, da fast alle europäischen Blue-Chip-Indizes nach den ersten anderthalb Stunden nach unten tendierten. Während der heutigen asiatischen Sitzung war eine ähnliche Entwicklung zu beobachten, wobei die Aktien in Australien nachgaben. Beachten Sie, dass die Händler aus China und Japan aufgrund von Feiertagen nicht anwesend sind, sodass das Handelsvolumen auch während der europäischen Sitzung geringer ausfallen könnte. Die Rallye beim DE30 hat vor der 12.400 Punkte-Marke nachgelassen. Im Vorjahr waren an dieser Hürde einige Kursbewegungen zu erkennen, ...

