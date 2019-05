FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chemikalienhändler Brenntag erweitert sein Angebot an Mehrwertleistungen in den USA. Die Gesellschaft aus Essen übernimmt dazu die Marlin Co Inc mit Sitz in Lenoir, North Carolina. Der Anbieter von kundenspezifischen Chemikalienmischungen und Verpackungsleistungen für flüssige und pulverförmige Produkte beliefert in der Region Mid-South diverse Kunden in der Chemiebranche, wie Brenntag mitteilte.

"Mit Marlin sind wir bestens aufgestellt, unser Angebot an Tensiden für die Haushalts- sowie die industrielle und institutionelle Hygiene in der Region Mid-South zu erweitern", sagte Markus Klähn, CEO Brenntag North America.

2018 hat Marlin den Angaben zufolge 16 Millionen US-Dollar umgesetzt. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2019 05:17 ET (09:17 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.