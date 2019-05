Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Vorstandschef des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers hat das Ziel, im laufenden Geschäftsjahr 2.200 bis 2.500 Systeme der Laborplattform Atellica auszuliefern, als "sehr anspruchsvoll" bezeichnet. Die Siemens-Tochter werde sich diesem Ziel "eher von unten nähern", sagte Bernd Montag in einer Telefonkonferenz aus Anlass der Halbjahreszahlen.

In den ersten sechs Monaten wurden gut 780 Systeme ausgeliefert, 410 im abgelaufenen Quartal. Das entspricht gut einem Drittel des angepeilten Jahresziels. Allerdings hat Healthineers Anfang April die Marktzulassung für China erhalten. "Nicht zuletzt deshalb" erwarte man anziehende Auslieferungszahlen im zweiten Halbjahr, sagte Finanzchef Jochen Schmitz. Analysten hatten mit 600 Auslieferungen im zweiten Quartal gerechnet, wie das Bankhaus Berenberg schrieb.

Auf der Plattform Atellica ruhen die Hoffnungen der Laborsparte Diagnostics. Sie soll auf mittlere Sicht die verschiedenen Alt-Plattformen ablösen, die Siemens bislang anbietet, und den im Vergleich zu den beiden anderen Healthineers-Geschäftsfeldern margenschwächeren Bereich deutlich profitabler machen.

Gegenwärtig hat das Unternehmen aber Schwierigkeiten, die ausgelieferten neuen Plattformen zeitnah in Betrieb zu nehmen, weil unerwartet viele Anlagen in automatisierten Großlabors eingesetzt werden und die Installationen komplex sind. Reagenzien-Umsätze, die rund 90 Prozent der Einnahmen in der Sparte ausmachen, fließen deshalb nicht so schnell wie erwartet. CEO Montag sagte, verglichen mit den Problemen zu Beginn des Geschäftsjahres sei es jetzt gelungen, deutlich mehr Anlagen pro Woche in Betrieb zu nehmen. Die Diagnostics-Marge habe sich deshalb gegenüber dem Vorquartal deutlich verbessert.

Montag wertete es mit Blick auf künftige Wachstumsaussichten positiv, dass mehr als 35 Prozent der Anlagen an Neukunden ausgeliefert werden. Mittlere Labors hielten sich dafür mit ihren Umstellungen stärker zurück als erwartet. Das sei aber nicht dramatisch, sagte Montag.

Anders als bislang erwartet wird der zweitgrößte Geschäftsbereich seine Marge im Gesamtjahr nicht verbessern können. Neben den verzögerten Umsätzen sind dafür negative Wechselkurseffekte verantwortlich, die im laufenden Jahr rund 100 Basispunkte Marge in der Sparte Diagnostics kosten dürften.

