Die Rufe nach der Enteignung von Wohnungskonzernen werden lauter - besonders in Berlin. Dabei sind kommunale Unternehmen schon jetzt mit dem Management ihrer Gebäude überfordert.

So ganz fassen kann man beim Finanzdienstleister Hypoport noch immer nicht, was da kürzlich in der Bundeshauptstadt passiert ist. Das börsennotierte Unternehmen, berichtet sein Sprecher, habe die bisher gemietete Firmenzentrale in der Nähe des Alexanderplatzes kaufen wollen, die Verhandlungen mit dem Eigentümer seien bereits abgeschlossen gewesen. Doch am letzten Tag der Frist habe die landeseigene Gesellschaft Berliner Immobilienmanagement (BIM) ohne jede Vorankündigung von einem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht. "Damit hatte wirklich niemand gerechnet", sagt der Sprecher.

Statt in den eigenen vier Wänden hätten sich die 350 Mitarbeiter des Unternehmens damit plötzlich in äußerst unsicheren Raumverhältnissen wiedergefunden. Hypoport habe die BIM gebeten, den auslaufenden Mietvertrag zu verlängern. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben bisher aber weder eine schriftliche Zusage noch ein Angebot für einen adäquaten Alternativstandort erhalten. Die zuständige Berliner Senatsverwaltung erklärt, dass sie Angebote gemacht und "frühzeitig" über die Existenz des Vorkaufsrechts informiert habe.

Das beruhigt das Hypoport-Management nicht. Es will den juristischen Firmensitz nun von Berlin nach Lübeck verlegen. Und auch Aktionärsschützer sind entsetzt. So erklärt die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK), dass der rot-rot-grüne Berliner Senat in dem Fall wie eine auf die maximale Rendite fixierte "Heuschrecke" agiert habe. Die Politiker, so die Vermutung, hätten eine günstige Gelegenheit gesehen, sich den Standort in Bestlage für einen attraktiven Preis zu sichern.

Das Bild passt so gar nicht zu den idealistischen Vorstellungen, die sich viele Berliner von Immobilien in kommunaler Hand machen. Laut einer repräsentativen Umfrage befürwortet die Mehrheit der Hauptstadtbewohner die Ziele einer Bürgerinitiative, die große Immobilienkonzerne enteignen will. Offensichtlich halten sie die Überführung in Volkseigentum für ein probates Mittel gegen steigende Mieten. Die bisherigen Erfahrungen mit staatlichen Immobilien legen aber nahe, dass diese Hoffnungen vergebens sein dürften. Kommunale Gesellschaften in Berlin sind heute schon damit überfordert, die eigenen Bürogebäude zu verwalten - und als Vermieter privaten Wohnraums können sie auch nicht glänzen. Dass sie in Berlin in der Lage wären, 200.000 enteignete Wohneinheiten zusätzlich zu verwalten, kann sich Jan-Marco Luczak, Vorsitzender der Berliner CDU-Landesgruppe, kaum vorstellen. "Das würde einen enormen personellen und fachlichen Aufwand bedeuten", sagt er. Schon jetzt ist das Wirken der insgesamt sechs kommunalen Wohngesellschaften umstritten - vor allem das von Berlinovo. Die Gesellschaft verlangt für die von ihr vermieteten Studentenapartments durchschnittlich 21 Euro pro Quadratmeter. Kritiker stören sich aber nicht nur an der üppigen Miete, sondern ganz grundsätzlich auch am Geschäftsmodell. Denn das ähnele dem Zimmervermieter Airbnb, mit dem die Politik

