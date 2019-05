Die Verhandlungen zwischen SAS und den Piloten sind festgefahren. Am Donnerstag fallen über 700 Flüge aus, Zehntausende Fluggäste sitzen fest.

Bei dem umfassenden Pilotenstreik in Skandinavien zeichnet sich weiter keine Einigung ab. Nach fast 24-stündigen Schlichtungsgesprächen in Oslo kamen die Fluggesellschaft SAS und ihre streikenden Piloten bis zum Donnerstagvormittag weiterhin zu keiner Lösung. Für Donnerstag wurden 709 Flüge gestrichen - so ...

