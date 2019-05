Das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) und das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) haben die Bewerbung übernommen. Das Land will für die Forschungsfertigung 185 Millionen Euro eigene Mittel bereitstellen.Mit einer "Forschungsfertigung Batteriezelle" will das Bundesforschungsministerium (BMBF) den Aufbau einer Batteriezellproduktion in Deutschland vorantreiben. Dafür stellt der Bund 500 Millionen Euro bereit. Einrichtung und Betrieb der Forschungsfertigung sollen durch die Fraunhofer-Gesellschaft erfolgen. Nun hat Baden-Württemberg bekannt gegeben, in das Rennen um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...