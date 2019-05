Paris - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag moderat nachgegeben. "Leichte Enttäuschung macht sich bei den Anlegern nach der Sitzung der US-Notenbank breit", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader. "Ein wenig hatte man gehofft, dass Fed-Chef Powell bereits auf dieser Sitzung eine Leitzinssenkung in Aussicht stellen wird. Die Notenbank zeigte sich aber relativ neutral und möchte flexibel bleiben", so Cutkovic. Die Quartalsberichte wichtiger europäischer Unternehmen fielen überwiegend positiv aus.

Der EuroStoxx50 büsste am Vormittag zuletzt 0,21 Prozent auf 3507,23 Punkte ein. Der französische Leitindex Cac 40 fiel um 0,35 Prozent auf 5566,61 Punkte. In London legte der FTSE 100 um minimale 0,02 Prozent auf 7386,90 Punkte zu.

Unter den Einzelwerten knüpften die in Zürich notierten Aktien des österreichischen Chipherstellers AMS mit einem ...

