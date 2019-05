Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Orange SA nach Zahlen von 16,50 auf 16,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Erwartungsgemäß seien die Resultate geprägt vom Wettbewerbsdruck im französischen Telekommarkt, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund habe der Umsatz aber eine anständige Entwicklung genommen. Der Experte kürzte leicht seine Erwartungen für das Geschäft in Frankreich./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2019 / 16:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2019-05-02/12:04

ISIN: FR0000133308