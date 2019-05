Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Evonik von 30 auf 27 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Analyst Sebastian Satz bezog in einer am Mittwoch vorgelegten Studie den Verkauf des Methylacrylat-Geschäfts (MMA) in sein Bewertungsmodell ein, reduzierte aber gleichzeitig auch diei längerfristigen Schätzungen für den Spezialchemiekonzern. Die wichtigsten Treiber für die Aktie seien mittlerweile zur Entfaltung gekommen./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2019 / 20:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-05-02/12:06

ISIN: DE000EVNK013