Eine starke Stimme für die AGF Videoforschung: Juliane Paperlein übernimmt zum 15. Juli 2019 die Leitung Corporate Communications. In dieser neu geschaffenen Funktion wird die erfahrene Fachjournalistin künftig die gesamte Pressearbeit des Joint Industry Committees (JIC) verantworten. Zu ihrem Zuständigkeitsbereich zählt auch der Aufbau des Kommunikations- und Eventbereiches der AGF.



Juliane Paperlein wechselt vom Deutschen Fachverlag, wo sie in den vergangenen zehn Jahren das Medienressort von HORIZONT geleitet hat. In dieser Funktion hat sie auch zahlreiche Kongresse konzeptioniert und Veranstaltungen moderiert. Die Fachjournalistin hat Volkswirtschaft studiert und war Ende 2000 zu dem Frankfurter Branchentitel gekommen. Von 2002 bis 2008 berichtete sie als Korrespondentin aus Berlin.



Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der AGF-Geschäftsführung: "Mit Juliane Paperlein ist es uns gelungen, eine der renommiertesten Medienjournalistinnen für die AGF zu gewinnen. Sie hat einen versierten Blick auf die Entwicklungen des Werbemarktes und bringt eine ausgewiesene Expertise zu den Forschungsausrichtungen der JICs und Gattungsinitiativen mit. Mit ihrer langjährigen Erfahrung kann die AGF nun einen starken Kommunikationsapparat aufbauen, der die Geschäftsführung beim internen wie externen Dialog maßgeblich entlasten kann. Wir freuen uns sehr über diese kompetente und sympathische Verstärkung unseres Teams und wünschen Juliane viel Erfolg bei allem, was wir gemeinsam anpacken."



Zur AGF Videoforschung (www.agf.de)



Die AGF Videoforschung ist der Zusammenschluss der Sender ARD, Discovery, Mediengruppe RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 Media, Sky Deutschland, Sport 1, Tele 5, WeltN24, Viacom und ZDF zur gemeinsamen Durchführung und Weiterentwicklung der kontinuierlichen quantitativen Erfassung der Nutzung von Bewegtbildinhalten in Deutschland einschließlich der Erhebung und Auswertung der Daten. Sie entwickelt ihr Instrumentarium mit einem mehrstelligen jährlichen Millionenbetrag kontinuierlich weiter, um dem Markt täglich verlässliche Daten über die Nutzung von Bewegtbildinhalten zu liefern. Neben den Gesellschaftern wirken Lizenznehmer, Werbungtreibende und die Mediaagenturen aktiv an der Gestaltung der Messung und Forschung in der AGF Videoforschung mit.



