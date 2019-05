Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Wohnen auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Der Wohnimmobilienkonzern dürfte im laufenden Jahr sehr starke operative Zahlen abliefern und seine Führungsposition in puncto Profitabilität behalten, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch mittel- und längerfristig sollte die Deutsche Wohnen ihre attraktive Gewinndynamik fortsetzen./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2019 / 17:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

