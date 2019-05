Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Osram von 48 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Lichtspezialisten einmal mehr gesenkt, schrieb Analyst Peter Reilly in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktien machten auf kurze Sicht zwar einen teuren Eindruck, er sehe sie aber vor dem Hintergrund der Übernahmegespräche mit den Investoren Bain und Carlyle weiter als spekulativen Kauf./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2019 / 14:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2019-05-02/12:13

ISIN: DE000LED4000