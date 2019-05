Hamburg/Hannover (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Führungskräfte von morgen auf den richtigen Weg bringen - und das auf gesunde Art und Weise? Die BKK Mobil Oil hat sich mit dem Projekt Fit für Führung genau dieses Ziel gesetzt. Rund 280 Studenten der Hochschule Hannover (HsH) erwerben derzeit durch das fast zweimonatige Projekt wichtige Kompetenzen, um im Berufsleben Verantwortung für sich und das Thema Mitarbeitergesundheit zu übernehmen.



"Wir erklären den Studierenden, was eine gesunde Führung ausmacht. In ihrem späteren Berufsleben sollen sie alle Werkzeuge kennen, um ein gutes Arbeitsumfeld für ihre zukünftigen Mitarbeiter zu schaffen", sagt Prof. Dr. Michael Leonhard Bienert, der das Konzept für die sieben wöchentlichen Online-Schulungseinheiten in Zusammenarbeit mit der MOOVE GmbH entwickelt hat. Der HsH-Studiendekan der Abteilung Betriebswirtschaft und Leiter des Instituts für Gesundheitsmanagement erklärt weiter: "Wir haben das Projekt bewusst fächerübergreifend und flexibel angelegt. Denn klar ist: Übergreifende Sozialkompetenzen sind für gutes Führen essentiell, aber kaum Bestandteil der einzelnen Studiengänge."



Das sogenannte Blended Learning Konzept garantiert zudem Flexibilität. "Fit für Führung verknüpft moderne Wissensvermittlung über interaktive Online-Schulungen mit erlebbarer und spielerischer Gesundheitsförderung, die Spaß macht und zum Mitmachen und Dranbleiben anregt", verrät Carolin Graw, Referentin für Prävention und Gesundheitsförderung bei der BKK Mobil Oil. "Hauptziel ist es, das Bewusstsein für gesundes Führen frühzeitig bei den Entscheidern von morgen zu verankern und somit einen wesentlichen gesamtgesellschaftlichen Beitrag zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu leisten."



Zertifikat für den Lebenslauf: "Das ist ein deutlicher Bonus gegenüber Mitbewerbern."



Mit dem Projekt werden die Studenten nachhaltig für einen gesunden Lebensstil begeistert. So können sie neben den Schulungen ihre Sportlichkeit in der Schritte-Challenge unter Beweis stellen. Wie das geht? Über einen Zeitraum von sechs Wochen zählt die App der MOOVE GmbH alle Schritte. Die Teilnehmer, die die Webinare inklusive der dazugehörigen Aufgaben durchlaufen haben und an der Schritte-Challenge sowie am Abschlusstag am 17.05.2019 teilgenommen haben, erhalten ein Zertifikat. Prof. Dr. Bienert: "Mit diesem Dokument signalisieren sie einem möglichen Arbeitgeber: 'Ich weiß, wie ich gesund führe.' Das ist ein deutlicher Bonus gegenüber Mitbewerbern."



Nähere Informationen zum Hochschulprojekt Fit für Führung gibt es unter www.bkk-mobil-oil.de/gesunde-hochschule.



OTS: BKK Mobil Oil newsroom: http://www.presseportal.de/nr/53836 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_53836.rss2



Pressekontakt: BKK Mobil Oil Pressestelle Dirk Becker Telefon: 040 3002-11423 E-Mail: pressestelle@bkk-mobil-oil.de



fischerAppelt, relations Jessica Eschenbach Telefon: 040 899699-569 E-Mail: Jessica.Eschenbach@fischerappelt.de