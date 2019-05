Die Heizölpreise starten rund 0,8 Cent bzw. Rappen höher in den Mai. Der Rücksetzer aus der Vorwoche ist damit vollständig egalisiert und das Preisniveau befindet sich erneut am bisherigen Jahreshoch. Die Nachfrage nach Heizöl bleibt robust. Die US-Lagerbestandsdaten vom Mittwoch offenbarten einen überraschend hohen Zuwachs in den Rohöltanks. Mit einem Plus von 9,9 Mio. Barrel im Vergleich zur Vorwoche ...

