Die Wall Street wird am Donnerstag zum Start mit einer Erholungsbewegung erwartet, nachdem es am Vortag abwärts gegangen war. Am Mittwoch hatte Fed-Präsident Jerome Powell Hoffnungen auf mögliche Lockerung der Geldpolitik zerstreut, weil er die niedrige Inflation mit kurzfristigen Ursachen begründet hatte. Am Donnerstag blicken die Anleger wieder mehr auf die von Powell hervorgehobene positive Lage der Wirtschaft, die von den Teilnehmern aber nicht so stark eingeschätzt wird, dass Zinsanhebungen drohen. Im übrigen rücken Konjunkturdaten in den Fokus, so die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten vor dem großen Monatsbericht am morgigen Freitag. Später am Donnerstag folgt der Industrie-Auftragseingang.

Daneben läuft die Berichtssaison weiter. Etliche Unternehmen haben bereits am späten Mittwoch über ihre Zahlen informiert. Ein enttäuschender Ausblick setzt die Aktie von Qualcomm vorbörslich unter Druck. Der Kurs fällt um 2,2 Prozent. Dagegen traut sich Zynga im Geschäftsjahr nun mehr zu, die Aktie haussiert um 14 Prozent. Fitbit werden noch nicht gehandelt und dürften zulegen, nachdem Umsatz und Gewinn des Herstellers von Aktivitäts-Trackern wie etwa Fitness-Uhren über den Erwartungen lagen. Cree dürften dagegen zurückfallen, nachdem das Unternehmen beim Umsatz die Erwartungen verfehlt hatte. Auch der Ausblick auf das Geschäftsjahr enttäuschte.

May 02, 2019 06:27 ET (10:27 GMT)

