Der US-Mischkonzern 3M will in einem Milliarden-Deal den Medizintechnik-Anbieter Acelity übernehmen. Die Übernahme erfolge zu einem Unternehmenswert von 6,7 Milliarden US-Dollar (rund 6,0 Mrd Euro), teilte 3M am Donnerstag am Unternehmenssitz in St. Paul (US-Bundesstaat Minnesota) mit. Verkäufer sei ein Konsortium aus dem Finanzinvestor Apax und zwei Pensionsfonds aus Kanada. Acelity biete vor allem Produkte zur Behandlung von Wunden und speziellen Operationen an, die unter der Marke KCI vertrieben werden.

Die Beteiligten haben den Angaben zufolge bereits einen verbindlichen Kaufvertrag abgeschlossen. Vollzogen werden soll der Deal in der zweiten Jahreshälfte 2019, wenn die Vertragsbedingungen erfüllt und die notwendigen behördlichen Genehmigungen eingegangen sind. Um den Deal zu finanzieren, spart 3M am Rückkauf eigener Aktien. Im Gesamtjahr will das Unternehmen jetzt nur noch eigene Anteilsscheine im Wert von 1,0 bis 1,5 Milliarden Dollar zurückkaufen. Bisher sollten es 2,0 bis 4,0 Milliarden Dollar werden./stw/fba

