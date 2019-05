Pricefx enthüllt neuen Markenauftritt vor dem Event

Pricefx, der globale Marktführer für Cloud-Pricing-Software, gab heute die Redner für Accelerate19, das jährliche Pricing-Leadership- und Kunden-Event des Unternehmens, bekannt. Zu der Veranstaltung kommen mehr als 100 globale Pricing-Kunden und Branchenführer für zwei Tage zusammen und tauschen sich zu Innovation, Thought Leadership, Anwendungsfällen und Best Practices aus.

Das Flagship-Pricing-Event von Pricefx findet vom 14. bis 16. Mai in Berlin statt und umfasst Programmpunkte, die vom professionellen Rennfahrer Ben Collins aus der Hit-BBC-Fernsehserie Top Gear und von Skiweltmeisterin und Olympia-Medaillengewinnerin Sarka Strachova moderiert werden. Zu den Keynote-Rednern zählen Strachova und Pricing-Experten von Bain Company, EagleBurgmann, Fricke Holding, nVent, Stramit und Tata Steel.

Accelerate19 umfasst einen exklusiven Abend im Fahrsicherheitszentrum ADAC Linthe mit Off-Road-Fahren und Schleuder-, Speed- und Slalomstrecke. Die Teilnehmer werden Gelegenheit haben, mit dem professionellen Rennfahrer Collins in einem Rennwagen mitzufahren.

"Wir führten diese Veranstaltung ein, weil uns klar wurde, dass Kunden nicht nur nach innovativen Alternativen für teure Legacy-Optionen suchen, sondern auch ein Forum wollten, auf dem sie sich hinsichtlich der Steigerung der Rentabilität, einer schnellen Reaktion auf Marktveränderungen und schnelleren Umsetzung ihrer individuellen Preisstrategien austauschen konnten", so Marcin Cichon, Chief Executive Officer von Pricefx. "Inzwischen ist das Event schon im siebten Jahr. Wir sind sehr dankbar, dass unsere Kunden weiterhin Pricefx unterstützen, uns ihr Vertrauen schenken und unser disruptives, transparentes SaaS-Modell zur Preisoptimierung begeistert angenommen haben. Dieses Jahr führen wir bei Accelerate neue Gesprächsthemen ein und bieten attraktive Redner, um für frische Einblicke zu sorgen. Wir freuen uns auf ein weiteres tolles Jahr."

Vor dem Kunden-Event enthüllt Pricefx eine neue Unternehmensidentität mit aktualisiertem Logo, vereinfachtem Unternehmensnamen, aktualisierter Website und neuem Markenslogan "Passion for Pricing". Der neue Slogan gibt das Bekenntnis des Unternehmens zur Revolutionierung der Pricing-Branche durch leidenschaftliche Mitarbeiter und leistungsstarke Pricing-Technologie wieder.

Folgen Sie Pricefx

Blog: https://www.pricefx.com/site/blog/

Twitter: https://twitter.com/price_fx

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/price-f-x-/

Über Pricefx

Die 2011 in Deutschland gegründete Pricefx ist der globale Marktführer im Bereich der SaaS-Pricing-Software und bietet eine umfassende Palette an Lösungen, die schnell implementiert werden können, benutzerfreundlich sind und flexibel an neue Geschäfts- und Unternehmensanforderungen angepasst werden können. Pricefx bietet basierend auf nativer Cloud-Architektur eine Komplettplattform für Preisoptimierung und -management für Pricing-Einblicke, -Definitionen und -Realisierung. Die innovativen Lösungen des Unternehmens sind für sowohl B2B- als auch B2C-Unternehmen jeder Größe in jeder Branche und jedem Teil der Welt geeignet. Das Geschäftsmodell von Pricefx basiert ausschließlich auf der Zufriedenheit und Treue seiner Kunden. Heute bedient Pricefx nach dem Motto "Passion for Pricing" mehr als 100 Kunden in über 37 Ländern weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.pricefx.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190502005062/de/

Contacts:

Medien

Patrick Moorhead

Chief Marketing Officer

press@pricefx.com