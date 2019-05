Frankfurt am Main - Der Euro hat sich am Donnerstag kaum von seinen deutlichen Verlusten am Mittwochabend erholt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1200 Dollar.

Der Franken neigt derweil sowohl zum Euro als auch zum US-Dollar leicht zur Schwäche. Marktteilnehmer verweisen auf den Einkaufsmanagerindex (PMI). Dieser ist im April erstmals seit Anfang 2015 unter die Marke von 50 Punkten gefallen. Die Ökonomen von Capital Economics werten die Daten als ein schlechtes Omen. So steht der Euro aktuell bei 1,1420 Franken und damit knapp unter seinem bisherigen Tageshoch bei 1,1427. Der US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...