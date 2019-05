Was den Gründervätern unserer Wirtschaftsordnung vorschwebte - und warum Kevin Kühnert mal wieder Walter Eucken lesen sollte.

Dass Planwirtschaft der Marktwirtschaft ökonomisch überlegen ist, dafür gab es in den vergangenen Jahrhunderten nicht übermäßig viele Belege. Warum hat sie trotzdem ihren Reiz bei vielen Politikern und Bürgern nicht verloren?

Kaum jemand hat das Dilemma, vor dem die Verfechter ökonomischer Freiheit stehen, besser beschrieben als Alexander Rüstow (1885-1963), einer der intellektuellen Wegbereiter der Sozialen Marktwirtschaft. "Ein gewichtiger Vorsprung der Planwirtschaft", so schrieb der Ökonom vor über 70 Jahren, bestehe darin, "dass sich ihr Prinzip auch dem blutigsten Laien - und ihm besonders - binnen zehn Minuten mit Begeisterung klarmachen lässt, während zum Verständnis des unsichtbaren und komplizierten Mechanismus der Marktwirtschaft nicht einmal immer ein wirtschaftswissenschaftliches Studium auszureichen scheint."

Mit dieser Analyse ist Rüstow heute aktueller denn je, und dies nicht erst, seit Juso-Chef Kevin Kühnert mit seinen wirren Verstaatlichungsthesen der SPD auch noch den letzten wirtschaftlichen Sachverstand auszutreiben versucht.

In einem schleichenden Prozess hat sich nach der Finanzkrise eine gefährliche Unwucht im Verhältnis zwischen Staat und Markt herausgebildet. "Die Bereitschaft, staatliche Eingriffe in die Wirtschaft zu unterstützen, ist teilweise bemerkenswert groß. Nur eine kleine Minderheit ist überzeugt, dass es ihr in einem stärker vom Staat bestimmten Wirtschaftssystem schlechter ginge", warnte Renate Köcher, Geschäftsführerin des Instituts für Demoskopie Allensbach, bereits 2016 in einem Gastbeitrag für die WirtschaftsWoche.

Seither scheint sich an dem Phänomen, dass die Bürger in einem der reichsten Länder der Welt ein ambivalentes Verhältnis zum Kapitalismus pflegen, trotz Daueraufschwung wenig geändert zu haben. Nach Allensbach-Umfragen ist der Anteil der Bürger, die eine gute Meinung von unserem Wirtschaftssystem haben, in Ostdeutschland von 44 Prozent im Jahr 2012 auf 34 Prozent (2018) gefallen. Gerade mal 30 Prozent der Ostdeutschen glauben, ...

