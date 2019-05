Jena - Das Smart Home erobert die Wohnung. Laut dem Branchenverband Bitkom besitzt mindestens jeder vierte eine Smart-Home-Anwendung. Gerade Video-Überwachung zählt hier zu den beliebtesten Anwendungsgebieten. ESET-Forscher haben eine schwerwiegende Sicherheitslücke in einer beliebten Cloud-Kamera der Firma D-Link entdeckt. Die «D-Link DCS-2132L» sendet die Videodaten im «mydlink»-Tunnel unverschlüsselt an das Smartphone des Besitzers. Angreifer können sich so per Man-in-the-middle Attacke in den Videostream einklinken oder diesen manipulieren.

«Dieser Fall zeigt einmal mehr, dass Unternehmen bei der Entwicklung neuer Geräte, insbesondere im Smart Home Bereich, höhere Sicherheitsstandards anlegen sollten», fordert Thomas Uhlemann, ESET Security Specialist. «Im aktuellen Fall raten wir Besitzern dringend, sofort zu prüfen, ob der Port 80 über das Internet erreichbar ist und den Fernzugriff in den Einstellungen zu deaktivieren.»

Angreifer können Videostream abfangen und manipulieren

Besitzer der Kamera haben die Möglichkeit, durch eine spezielle ...

