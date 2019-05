Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LafargeHolcim nach dem Verkauf von Beteiligungen in Malaysia und Singapur auf "Sell" mit einem Kursziel von 44,50 Franken belassen. Durch die Einnahmen werde der Nettoschuldenstand des Zementkonzerns wohl um 690 Millionen Franken sinken, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch wenn der Verkauf zeitlich in einer zyklischen Talsohle erfolge, mache der Schritt durchaus Sinn. Der Markt in Malaysia sei derzeit eine Herausforderung./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2019 / 06:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0108 2019-05-02/13:44

ISIN: CH0012214059