Seit Jahresbeginn bewegt sich die Commerzbank Aktie in einem Aufwärtstrend. Der aktuelle Kurswert liegt bei knapp 8 Euro und ist um 2 % gestiegen. Die SMAs zeigen bisher nur ein Kaufsignal an, jedoch könnte es in baldiger Zeit zu einem weiteren kommen, da die 38-Tagelinie direkt auf die 100-Tagelinie zugeht. Der MACD zeigte zuletzt ein Kaufsignal an, jedoch ist auch ein Signal in die andere Richtung in unmittelbarer Zukunft denkbar.

4 Stunden Ansicht!

Im 4 Stundenchart der Commerzbank ...

