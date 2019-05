Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Industrie im April nur minimal verbessert

Die jüngsten Umfrageergebnisse von IHS Markit zum Einkaufsmanagerindex haben keine signifikante Verbesserung im produzierenden Gewerbe in Deutschland gezeigt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Industrie stieg zwar nach den Daten der zweiten Umfrage im April auf 44,4 Punkte von 44,1 im Vormonat, er blieb damit aber weit unter der kritischen Marke von 50 Punkten, ab welcher ein Wachstum angezeigt wird. Im Zuge des ersten Ausweises war ein Indexanstieg auf 44,5 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten im Mittel mit einer Bestätigung des ersten Ausweises gerechnet.

Industrie der Eurozone im April weiter im negativen Bereich

Die Industrie der Eurozone hat im April den dritten Monat in Serie in der Schrumpfungszone verharrt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor legte auf 47,9 Punkte zu, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Im März hatte der Index bei 47,5 Punkten gelegen. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 47,8 Zähler ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet.

Ifo-Wirtschaftsklima für Euroraum erholt sich

Die Stimmung der Konjunkturexperten im Euroraum hat sich im zweiten Quartal etwas erholt. Das Ifo-Wirtschaftsklima stieg von minus 11,1 auf minus 6,3 Punkte, wie das Institut mitteilte. Für die Verbesserung waren ausschließlich die weniger pessimistischen Erwartungen ausschlaggebend. Dagegen hat sich die Beurteilung der aktuellen Lage erneut verschlechtert. Die Experten erwarten ein Wachstum von 1,3 Prozent für das laufende Jahr.

OECD fordert von Deutschland Konjunkturprogramm

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat von Deutschland angesichts deutlich eingetrübter Wachstumsprognosen ein Konjunkturprogramm gefordert. "Es ist Zeit für Impulse, um die Konjunktur zu stärken. Dafür gibt es die nötigen finanziellen Spielräume in Deutschland - gerade angesichts der niedrigen Zinsen und der Tatsache, dass die Verschuldung unter Kontrolle ist und der Haushalt konsolidiert", sagte OECD-Generalssekretär Angel Gurria dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

IfW: Deutsches BIP wächst im ersten Quartal wohl um 0,4 Prozent

Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte im ersten Quartal nach Berechnungen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) um 0,4 Prozent zugelegt haben. "Damit wäre die wirtschaftliche Dynamik kräftiger ausgefallen als vielerseits erwartet", schreiben die Ökonomen von der Förde. Darauf lasse die vorläufige Schnellschätzung von Eurostat für die Wirtschaftsleistung im Euroraum im ersten Quartal schließen, der auch unveröffentlichte deutsche Daten zugrunde liegen.

Bank of England hält Leitzins stabil bei 0,75 Prozent

Die Bank of England (BoE) hat angesichts der Brexit-Wirren ihren Leitzins auf dem aktuellen Niveau belassen. Er verharrte bei 0,75 Prozent. Der Beschluss der Währungshüter fiel einstimmig. Ökonomen und Börsianer waren davon ausgegangen, dass die BoE wegen der unsicheren Entwicklung des Brexits untätig bleiben würde. In dem begleitenden Statement der Zentralbank hieß es, dass in den nächsten Jahren mit einer Straffung der Geldpolitik zu rechnen sei.

DIW fordert von EU Kampf gegen Populismus, Protektionismus, Paralyse

Europa muss nach der Europawahl mehr tun gegen zunehmenden Protektionismus, fehlende Reformbereitschaft und wachsendem Populismus, um in Zukunft im globalen Wettbewerb mit den USA und China mithalten zu können. Populismus, Protektionismus und Paralyse stelle Europa vor eine Zerreißprobe, erklärte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW).

Opec gegen Vermischung von Politik und Öl

Der Generalsekretär der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) hat vor der politischen Nutzung der Ölmärkte bei einer Reise nach Teheran gewarnt, während strengere US-Sanktionen gegen iranische Ölexporte in Kraft treten. Die von den USA bewilligten Ausnahmen für den Kauf von iranischem Öl sind für acht Länder abgelaufen, darunter für den wichtigsten Ölkunden des Iran, China.

Bundesfinanzministerium: Grundsteuer-Entwurf nicht gestoppt

Das Bundesfinanzministerium hat die Darstellung zurückgewiesen, der Gesetzentwurf zur Grundsteuer sei gestoppt worden. Die Ressortabstimmung sei seit längerem eingeleitet, sagte ein Sprecher von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) in Berlin. Nach Angaben des Ministeriums ist es immer klar gewesen, dass sich das Kabinett erst nach einer Expertenanhörung zu einer möglichen Öffnungsklausel damit befassen werde, die für den Freitag kommender Woche im Finanzministerium geplant sei.

SPD-Generalsekretär distanziert sich von Kühnerts Forderung nach Kollektivierung

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat sich von der Forderung des Juso-Chefs Kevin Kühnert distanziert, Großunternehmen wie den Automobilkonzern BMW zu kollektivieren. Kühnert habe im Interview mit der Zeitschrift Die Zeit über eine "gesellschaftliche Utopie" gesprochen, erklärte Klingbeil in Berlin. "Diese ist nicht meine und auch keine Forderung der SPD." Angesichts scharfer Kritik aus Union und FDP fügte Klingbeil jedoch hinzu, er rate "zu mehr Gelassenheit in der Diskussion".

Stiefkindadoption auch für unverheiratete Paare

Der generelle Ausschluss unverheirateter Paare von der Stiefkindadoption ist verfassungswidrig. Wie das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil entschied, muss die Adoption der Kinder des Partners auch in einer stabilen nichtehelichen Beziehung möglich sein. Zur Begründung verwiesen die Karlsruher Richter auf das Kindeswohl. Für eine Neuregelung hat der Gesetzgeber Zeit bis Ende März 2020.

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Apr 50,0 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Apr PROG: 49,6

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe März war 49,7

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Apr 49,1

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Apr PROG: 47,7

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe März bei 47,4

Hongkong BIP 1Q +0,5% (PROGNOSE: +1,9%) gg Vj

Hongkong BIP 1Q saisonbereinigt +1,2% gg 4Q

