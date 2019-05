Mit der leuchtenden Verpackung für die Schweizer Premium-Kosmetikmarke "Elline Switzerland" holte sich Karl Knauer Mitte April in Dubai den Sieg beim "Pure Beauty Global Award 2019". In der Kategorie "Best New Design and Packaging" überstrahlte die innovative Verpackung der Schwarzwälder Packagingspezialisten bei der Preisverleihung in Dubai im wahrsten Sinne des Wortes alle Mitbewerber.Vom Fachmagazin "Pure Beauty" werden regelmäßig die spannendsten Markenauftritte und Produkte in der globalen Beauty-Branche ausgezeichnet. Beim diesjährigen Wettbewerb prämierte die Fachjury Einsendungen aus 30 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...