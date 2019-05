Mainz (ots) - Woche 18/19 Freitag, 03.05.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.55 Geniale Rivalen Schusswaffen - Colt gegen Wesson USA 2016



6.40 Terra X Goldrausch am Yukon Deutschland/Kanada 2011



7.25 Leschs Kosmos Goldrausch in der Tiefsee Deutschland 2016



7.50 forum am freitag



8.10 Frontal 21 Deutschland 2019



8.55 Pannenflughafen BER - Vom Vorzeigeprojekt zum Milliardengrab



9.35 Armee am Limit - Was wird aus der Bundeswehr?



10.20 ZDFzoom Teuer und verplant - Kostenfalle staatliche Bauprojekte Deutschland 2018



10.50 ZDF.reportage Deutschland, Deine Ämter Die Berater vom Jobcenter Deutschland 2018



11.25 ZDF.reportage Deutschland, Deine Ämter Die Betreuer vom Sozialamt Deutschland 2018



11.55 Genug zum Leben? - Hartz IV auf dem Prüfstand Deutschland 2018



12.40 Mythos Concorde Wettlauf am Himmel Großbritannien 2018



13.25 Mythos Concorde Triumph und Tragödie Großbritannien 2018



14.05 Jahrhundertflieger DC-3 Das erfolgreichste Flugzeug der Welt Deutschland 2018



14.55 Geniale Rivalen Flugzeuge - Brüder Wright gegen Curtiss USA 2016



15.35 Geniale Rivalen Elektrizität - Edison gegen Tesla USA 2016



16.20 Geniale Rivalen Schusswaffen - Colt gegen Wesson USA 2016



17.05 Terra X Goldrausch am Yukon Deutschland/Kanada 2011



17.50 Leschs Kosmos Goldrausch in der Tiefsee Deutschland 2016 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 22.25 Die Paten von der Ruhr - Mafia-Paradies Deutschland Deutschland 2018



23.10 Bordell Deutschland Milliardengeschäft Prostitution Deutschland 2017



0.40 Der Zweite Weltkrieg Neue Allianzen Deutschland 2018



1.25 Der Zweite Weltkrieg Die Welt am Abgrund Deutschland 2018



2.10 Der Zweite Weltkrieg Vernichtungskrieg Deutschland 2018



2.55 Der Zweite Weltkrieg An allen Fronten Deutschland 2018



3.35 Der Zweite Weltkrieg Totaler Krieg Deutschland 2018



4.20 Der Zweite Weltkrieg Der Weg in den Untergang Deutschland 2018



OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121