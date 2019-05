BAWAG-HV GJ 2018 (1) vs. Verbund-HV. Bevor ich meine Meinung zur Steuerreform kund tue, warte ich den heutigen Vormittag ab, wo ich diesbezüglich einen hoffentlich sehr aufschlussreichen Termin absolvieren werde. Vom 30.4.19 gibt es eh genug zu berichten, wo zwei wichtige Hauptversammlungen nur wenige Hundert Meter voneinander entfernt zeitgleich stattfanden. Trotz der räumlichen Nähe der beiden Veranstaltungen konnte ich mich nicht zweiteilen und musste daher meine Prioritäten ordnen. Ergebnis: Da ich in den letzten Monaten ohnehin ziemlich viel über Strom geschrieben habe und in diesem Medium von mir über Wolfgang Anzengruber viel mehr zu lesen war als von der Bawag-Führungsriege, widmete ich am Doppel-HV-Tag meine Zeit und Energie vor allem der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...