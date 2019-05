Im März sank der Zubau an Solarstromleistung auf 350 Megawatt ab. Damit liegt die Zahl an Neuinstallation aber noch immer deutlich über dem im EEG festgelegten Zubaukorridor, so dass die Degression der Einspeisevergütung weiter ansteigt. Im ersten Quartal dieses Jahres sind in Deutschland knapp 1,3 Gigawatt Solarstromleistung neu installiert worden. Das geht aus Zahlen der Bundesnetzagentur hervor. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...