Steinhoff Aktie: Fast kam der Durchbruch!

Steinhoff hat in den vergangenen vier Wochen einen Ausbruch um mehr als 7,5 % geschafft. Nun hat die Aktie aus Sicht der Analysen die Chance, einen Kursgewinn in Höhe von sehr viel mehr als 15 % zu realisieren. Denn: Das charttechnische Bild hat sich nicht absolut entscheidend, aber immerhin relativ verbessert. Am Dienstag gelang es dem Kurs, die Marke von 13 Cent zu überwinden. Dann setzen die Notierungen zurück. 13 Cent sind eine Wegmarke, ab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...