Die Schweizer Packsys Global AG verkauft zum 31. Mai 2019 seinen Standort Packsys Global (Thailand) Limited an die Benpac Holding AG. Die ebenfalls in der Schweiz beheimatete Firmengruppe ist in den Bereichen Engineering, Maschinenbau, IT-Lösungen und Verpackungstechnik tätig.Packsys Global Thailand bietet Produktionsanlagen für Aluminium-Aerosoldosen und Aluminium-Tuben an, sowie Druckmaschinen für ...

