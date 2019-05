Berlin (www.anleihencheck.de) - TERRAGON begibt Anleihe zu 6,500% Zinsen p.a. - AnleihenewsDie TERRAGON AG, ein auf Wohnen im Alter spezialisierter, bundesweit tätiger Projektentwickler, bietet eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2GSWY7, WKN: A2GSWY) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro an, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...