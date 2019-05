Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag gefallen. In allen Laufzeitbereichen stiegen die Renditen.

Am Markt wurden die Kursverluste mit Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell begründet. Er hatte nach der Zinsentscheidung am Mittwochabend die weltwirtschaftliche Lage etwas zuversichtlicher bewertet. Spekulationen auf eine Zinssenkung der Fed in diesem Jahr wurden dadurch gedämpft.

Eher schwache Daten vom US-Arbeitsmarkt belasteten die Festverzinslichen nicht. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe haben in der vergangenen Woche stagniert. Experten hatten hingegen einen Rückgang erwartet. Der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung wird am Freitag veröffentlicht. Im weiteren Handelsverlauf werden noch Daten zu den Auftragseingängen in der Industrie veröffentlicht.

Zweijährige Anleihen verloren 1/32 Punkte auf 99 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,319 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben um 1/32 Punkte auf 99 23/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,307 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen verloren 2/32 Punkte auf 101 Punkte. Sie rentierten mit 2,509 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sanken um 2/32 Punkte auf 101 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,908 Prozent./jsl/jkr/fba

