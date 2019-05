Apple Aktie: Wichtig für alle Investoren

Apple hat nun Zahlen präsentiert. Die fielen relativ gut aus. Damit eröffnen sich im Prinzip Kurschancen von mehr als 20 %. Allerdings konnte die Aktie in den ersten Handelsstunden in Deutschland damit noch nicht punkten.

Die Aktie verlor in Deutschland und landete bei weniger als 179 Euro. Der Einbruch ist mit 2 % auch in den USA noch deutlich gewesen. Am positiven Gesamtbild hat sich nach Meinung von Analysten jedoch überhaupt nichts geändert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...