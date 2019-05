Nach wie vor sind nicht steuerbare Beleuchtungsanlagen mit konventionellen Lichtquellen weit verbreitet. Dabei amortisiert sich die Investition in eine moderne Beleuchtungstechnik oft schon in kurzer Zeit.

Nimmt man ein typisches 2-Achs-Büro als Beispiel, das noch mit Dreibanden-Leuchtstofflampen T8 an VVG ausgestattet ist, so ergeben sich folgende Einsparpotenziale:

Leuchtstofflampen T5 an EVG: 30?%

LED-Leuchten: 50?%

LED-Leuchten mit Tageslichtsteuerung: 70?%

LED-Leuchten mit Präsenz- und Tageslichtsteuerung: 80?%

Nachfolgend stellen wir einige der Neuheiten vor, welche auf den Frühjahrmessen zu sehen waren.

Licht aus der Steckdose

Weniger in Richtung Effizienz als vielmehr in Richtung Design und Funktionalität orientiert sich das System »Plug & Light« (Bild?1). Erstmals vorgestellt zur light + building 2018, ist es nun auch lieferbar. Im Prinzip besteht das System aus einer »Lichtsteckdose« - einem UP-Einsatz, der bei 12?V maximal 8?W Leistung liefert und die Datenschnittstelle bereitstellt. Hier kann man verschiedene, magnetisch haftende Lichtaufsätze andocken, die beliebig in dem UP-Einsatz drehbar und untereinander austauschbar sind.

Lichtsteckdosen, Fluter und Strahler gibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...