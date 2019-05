Dow Jones - Die Fed grätscht dazwischen

Bastian Galuschka,

Während die deutschen Börsen am gestrigen Feiertag geschlossen waren, war an den US-Börsen normaler Handel angesagt. Und es ging durchaus zur Sache. Versuchten die Käufer im Dow Jones Industrial Average sich vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed zunächst am Widerstand bei 26.676 Punkten, kam infolge der Pressekonferenz deutlicher Verkaufsdruck auf. Der Index rauschte unter den Support bei 26.540 Punkten und schloss nur Unweit des Vortagestiefs. Der Markt hatte Jerome Powell wohl deutlich dovisher erwartet, als er sich schlussendlich äußerte. Die Chartmuster im Dow Jones Industrial Average bleiben folglich wie in den letzten Wochen äußerst fragil. Eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung im heutigen Handel sollte man in jedem Fall auf dem Schirm haben. Einmal mehr könnte die Unterstützungszone um 26.400 Punkte eine wichtige Rolle spielen. Wird sie verteidigt, ist eine technische Erholung in Richtung 26.488 Punkten und darüber 26.540 Punkte möglich. Aber erst über 26.540 Punkten wird eine Kaufwelle in Richtung 26.676 Punkte wieder wahrscheinlicher.

Gibt der Index dagegen die Unterstützungszone um 26.400 Punkte auf, sollten weitere Kursabgaben auf die Marke von 26.310 Punkten einkalkuliert werden. Fällt auch dieser massive Support, notiert bei 26.277 Punkten eine Kreuzunterstütung im Stundenchart, welche geradezu prädestiniert für den Start einer Gegenbewegung wäre. Wird auch sie unterschritten, wäre erst wieder um 26.155 Punkte mit größerem Support zu rechnen.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 09.04.2019 - 01.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2014 - 01.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

