Bei THYSSENKRUPP bleibt der Plan B noch immer akut. Wir berichteten darüber. Die Frist in den Kartelldiskussionen mit der EU wurde um fünf Tage auf den 17.06. erweitert. THYSSENKRUPP-Chef Kerkhoff äußert sich bereits vorsichtig: Keine Kompromisse um jeden Preis. Damit hat die "Stahlclique" in Duisburg vielleicht doch noch eine Chance, den Deal abzubrechen. Bodenwert für THYSSENKRUPP bleiben rund 7 Mrd. €. Das wären etwa 11,50 - 12 € im THYSSENKRUPP-Kurs. Zieht Kerkhoff die Reißleine, beginnt das THYSSENKRUPP-Comeback, anders geplant als bisher. Anmerkung dazu:



KONE, der finnische Gesprächspartner für eine Fusion, legte in den letzten drei Wochen bereits bis 50 € zu. Wir beobachten dies mit großem Interesse. Wir hatten uns bei KONE bereits vorsichtshalber positioniert, Zwischengewinn seitdem bisher bei knapp 20 %.



Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Actien-Börse Nr. 18/19! Börsianer lesen den kompletten Brief im Abo (www.bernecker.info) oder bei Bedarf unter www.boersenkiosk.de bzw. in der APP im Einzelbezug.



Die weiteren Themen der Ausgabe sind: ++ Die Konsolidierung kommt ++ Der DAX hat seinen neuen Trend im Grundsatz angenommen++ BAYER: Auf die Großaktionäre kommt es an ++ DT. BANK: Jetzt muss Sewing liefern ++ Ist SÜDZUCKER schon bereit für eine Comeback-Spekulation? ++ Erfolgswette MORPHOSYS++ Special Situation: CROPENERGIES++ Zürich: Wie ist ALCON einzuschätzen?++ Wall Street: Mühsame Stabilisierung bei BOEING



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info