Die volatile Stimmung bleibt gegenüber dem Sterling erhalten und so erhielt der EUR/GBP Gebote in die Nähe der kritischen 0,8600. EUR/GBP Gebote mit BoE Das europäische Paar konnte an Dynamik zulegen, da die BoE ihre Inflationsprognosen senkte, während das Wirtschaftswachstum für die nächsten Jahre nach oben korrigiert wurde. Auf der Pressekonferenz ...

