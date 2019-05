Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: Lotto24 AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Lotto24 AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 04.06.2019 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2019-05-02 / 15:03 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Lotto24 AG Hamburg - ISIN DE000LTT0243 - Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung am Dienstag, 4. Juni 2019, um 9.30 Uhr (Einlass ab 9.00 Uhr) im Empire Riverside Hotel, Bernhard-Nocht-Straße 97, 20359 Hamburg. Durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 25. April 2019 wurden die Aktionäre unserer Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung am Dienstag, den 4. Juni 2019, um 9:30 Uhr, im Empire Riverside Hotel, Bernhard-Nocht-Straße 97, 20359 Hamburg eingeladen. Auf Verlangen der Aktionärin Othello Vier Beteiligungs GmbH & Co. KG ('*Othello Vier*') vom 26. April 2019 wird gemäß §§ 122 Absatz 2, 124 Absatz 1 AktG die Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung am 4. Juni 2019 unter Beibehaltung der bisherigen Tagesordnungspunkte 1 bis 5 um folgende Tagesordnungspunkte 6 und 7 ergänzt und hiermit bekanntgegeben: 6. *Beschlussfassung über die Abberufung von Herrn Prof. Willi Berchtold als Mitglied des Aufsichtsrats* Die Othello Vier schlägt vor, dass die Hauptversammlung den folgenden Beschluss fasst: 'Das Aufsichtsratsmitglied Herr Prof. Willi Berchtold wird mit Wirkung zur Beendigung dieser Hauptversammlung als Mitglied des Aufsichtsrats der Lotto24 AG abberufen.' 7. *Beschlussfassung über die Nachwahl eines neuen Mitglieds des Aufsichtsrats* Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß §§ 95 Satz 1, 96 Absatz 1 6. Alternative AktG und § 7 Absatz 1 der Satzung der Lotto24 AG aus drei Mitgliedern, die jeweils von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Amtszeit aller derzeitigen von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 beschließt. Für den Fall, dass die Hauptversammlung das bisherige Aufsichtsratsmitglied Herrn Prof. Willi Berchtold nach dem vorgeschlagenen Tagesordnungspunkt 6 abberuft oder sofern dessen Mitgliedschaft im Aufsichtsrat bis zur Beendigung dieser Hauptversammlung anderweitig endet, schlägt die Othello Vier vor, dass die Hauptversammlung den folgenden Beschluss fasst: 'Herr Peter Steiner, Wiesbaden, Deutschland, selbständiger Wirtschaftsprüfer und Berater, wird mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrats der Lotto24 AG gewählt.' *Begründung der Othello Vier und Angaben nach § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG:* Die Othello Vier begründet die Aufnahme der neuen Tagesordnungspunkte und die Beschlussvorschläge wie folgt: Der Aufsichtsrat der Lotto24 AG setzt sich gem. §§ 95 Satz 1, 96 Absatz 1 6. Alternative AktG und § 7 Absatz 1 der Satzung der Lotto24 AG aus drei Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Derzeitige Mitglieder des Aufsichtsrats sind Herr Prof. Willi Berchtold, Herr Thorsten Hehl und Herr Jens Schumann. Am 31. Januar 2019 hat die ZEAL Network SE ein Tauschangebot an die Aktionäre der Lotto24 AG veröffentlicht. Das Tauschangebot wird voraussichtlich kurzfristig vollzogen werden. Infolge des Vollzugs wird die ZEAL Network SE nach derzeitigem Stand mit über 90 % an der Lotto24 AG beteiligt sein. Vor diesem Hintergrund liegt es im Interesse der Lotto24 AG, dass dem Aufsichtsrat der Lotto24 AG mit Herrn Peter Steiner, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats der ZEAL Network SE, möglichst kurzfristig eine Person angehört, die mit der ZEAL Network SE vertraut ist, und Herr Prof. Willi Berchtold dementsprechend aus dem Aufsichtsrat ausscheidet. Herr Steiner, geboren am 16. Juli 1959 in Ludwigshafen am Rhein, ist selbständiger Wirtschaftsprüfer und berät Unternehmer, Großunternehmen und Finanzinvestoren. Zuvor war er Partner des Finanzinvestors One Equity Partners LLC. Ferner war er Finanzvorstand der MG Technologies AG. Bei der Dyckerhoff AG war er sukzessive Finanzvorstand, Chief Operating Officer und schließlich Chief Executive Officer. Seiner Tätigkeit als Finanzvorstand der Süba Bau AG ging eine langjährige Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer bei Arthur Andersen & Co. voraus. Peter Steiner studierte Betriebswirtschaft in Mannheim und Köln. Herr Peter Steiner verfügt über die folgenden Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten (markiert mit einem '-') und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (markiert mit einem '¦') - JM Holding GmbH & Co. KGaA, Worms, Mitglied des Aufsichtsrats - RENOLIT SE, Worms, Mitglied des Aufsichtsrats ¦ ZEAL Network SE, London, Vereinigtes Königreich, Vorsitzender des Aufsichtsrats ¦ Clariant AG, Muttenz, Schweiz, nicht-geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats ¦ Wienerberger AG, Wien, Österreich, Mitglied des Aufsichtsrats Die Othello Vier beantragt daher, die ordentliche Hauptversammlung über die Abberufung von Herrn Prof. Willi Berchtold entscheiden zu lassen, und für den Fall seiner Abwahl, die Hauptversammlung über die Wahl Herrn Steiners in den Aufsichtsrat der Lotto24 AG entscheiden zu lassen. *Lotto24 AG* _- Der Vorstand -_ 2019-05-02 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 