Der Hersteller von veganen Fleischersatzstoffen kommt nun auf eine Bewertung von 1,5 Milliarden Dollar. Beyond Meat kann auf prominente Unterstützung zählen.

Der Hersteller von veganen Hühner- und Rindfleischersatzstoffen Beyond Meat verkaufte am Mittwoch 9,63 Millionen Aktien für je 25 Dollar und sammelte so knapp eine Viertelmillion Dollar ein. Die Preisspanne war zuvor auf 23 bis 25 Dollar festgelegt worden. Auf 1,5 Milliarden Dollar wird das Unternehmen aus El Segundo nun auf Basis der ausstehenden Aktien bewertet.

Diese Bewertung sei "durchaus sinnvoll, wenn Beyond Meat über internationales Potenzial und ein gutes Produkt verfügt", sagte Robert Lawson, CEO vom Beratungsunternehmen Food Strategy Associates aus London. "Aber es ist nicht klar, dass das bei Beyond Meat der Fall ist." Das Unternehmen müsse seine Produktpalette erweitern, um außerhalb der USA erfolgreich ...

