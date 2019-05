Pfäffikon / Bern (ots) -



Das erste Quartal 2019 verlief für den Personenwagenmarkt in der

Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein in vielerlei Hinsicht

bemerkenswert: Zum einen stieg die Zahl der bis Ende März erstmals

immatrikulierten Personenwagen mit 72'065 Neuzulassungen (-24 PW;

-0,0%) auf das Niveau des Vorjahres. Erstmals fährt dabei jeder

zehnte Neuwagen mit einem alternativen Antrieb (7351 PW; +59,8%),

davon 41,1% rein elektrisch.



Weniger spektakulär präsentieren sich hingegen die Zahlen des

Gebrauchtwagenmarktes: Im ersten Quartal 2019 wechselten insgesamt

211'247 Fahrzeuge den Besitzer (-1889 PW; -0,9%). Trotz der leicht

rückläufigen Nachfrage sowie steigenden Kurzzulassungen (6484 PW;

+8%) sanken die durchschnittlichen Angebotstage von online zum

Verkauf stehenden Occasionsfahrzeugen im Vorjahresvergleich auf 65

Tage (Q1/2018: 69 Tage).



Weiter sinkende Angebotstage



Obschon im Vorfeld der WLTP-Einführung in Europa tausende

Fahrzeuge vor September zugelassen wurden, fanden nur wenige dieser

neuwertigen Gebrauchtwagen den Weg in die Schweiz. Auch wird ein

Grossteil der alternativ angetriebenen Neuwagen hierzulande nicht als

Ersatz für einen Verbrenner, sondern als Zweit- oder Drittfahrzeug

angeschafft. Wenig überraschend sinken deshalb die Standzeiten der

zum Verkauf stehenden Occasionsfahrzeuge.



«Das reale Nachfrageverhalten hat in allen Branchen einen Einfluss

auf den Preis. Dies gilt auch für Gebrauchtwagen und deren Restwerte.

Bei Verbrennern profitieren aktuell speziell Benziner, während die

Kombination aus stark steigender Nachfrage und nach wie vor

überschaubarem Angebot auch die Restwerte von alternativ

angetriebenen Occasionen im Vorjahresvergleich um mehr als 10 Prozent

ansteigen liessen», weiss Robert Madas, Director Insights & Analysis

ALPS bei Eurotax.



