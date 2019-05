BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hält einen Verkauf des Bundesanteils an der Commerzbank zum gegenwärtigen Zeitpunkt für nicht sinnvoll. "Mit dieser Frage habe ich mich nicht beschäftigt, weil es gar keinen Sinn macht, sich derzeit mit dieser Frage zu beschäftigen", sagte Scholz bei einer Veranstaltung des International Bankers Forum in Berlin.

Der Bund habe viel Geld in den Anteil gesteckt, und die Steuerzahler würden hierauf achten. "Von daher kann man, wenn man diese Perspektive verfolgt, davon ausgehen, dass es noch eine Zeitlang so sein wird", sagte Scholz.

Bei der Konferenz unter dem Motto "Frankfurt meets Berlin" wollte sich Scholz nicht zu der Frage äußern, ob er eine Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank begrüßt hätte. "Da haben zwei privatwirtschaftliche Vorstände miteinander diskutiert", sagte er. Der Bund behandle seinen Anteil an der Commerzbank "als Kapitalanlage", sagte Scholz zudem. Der Finanzminister betonte aber, dass unter den Finanzplayern in Deutschland auch große deutsche Häuser sein müssten. Es sei schwer vorstellbar, "dass unter den Playern, die in Deutschland und aus Deutschland heraus tätig sind, nicht auch große mit Sitz in Deutschland wären", meinte Scholz.

In seiner Rede mahnte der deutsche Finanzminister zudem weitere Fortschritte bei der Bankenunion an, die "gerade beim Risikoabbau notwendig" seien. Ohne diese werde es nicht gelingen, die Fragmentierung des Bankensystems zu überwinden. Dass immer noch über 80 Prozent der Bankkredite an inländische Kreditnehmer vergeben würden, habe aber auch Ursachen. Fortschritte seien etwa bei der Lastenverteilung grenzüberschreitender Risiken von Bankengruppen nötig. "Nur mit einem gut austarierten Vorschlag können wir weiterkommen", sagte er mit Blick auf die Bankenunion.

May 02, 2019

