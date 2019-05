Der USD/CAD brach aus seiner FOMC Konsolidierungsphase aus und so konnte er in der vergangenen Stunde zum 2-Tageshoch über 1,3450 steigen. Das Paar legte mit der frühen amerikanischen Sitzung an Wert zu und so wurde die gestrige Erholung aus dem Bereich unter 1,3400 (mehr als 1-Wochentief) ausgebaut. Die starken Rohölkursverluste, die sich auf fast ...

Den vollständigen Artikel lesen ...