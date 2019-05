München (ots) -



Am Montag, 6. Mai 2019, ist es wieder so weit: Jörg Pilawa moderiert 32 neue Live-Ausgaben "Quizduell", der weltweit ersten interaktiven Quizshow. Montag bis Freitag ab 18:00 Uhr kämpfen bis 13. Juni zwei Prominente gegen Team Deutschland, das im Studio durch einen Teamkapitän vertreten wird. Freitags zum Start ins Wochenende gibt es die doppelte Dosis "Quizduell" mit gleich zwei Ausgaben nacheinander. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können live per ARD Quiz App mitspielen und nehmen an der Verlosung von maximal 10 X 500 Euro unter den Tagesteilnehmern teil, sollte Team Deutschland gewinnen.



Damit nicht genug: Von Montag bis Donnerstag lädt Jörg Pilawa im Anschluss an die Livesendung die User der ARD Quiz App zu "Quizduell - Die Extra-Chance" ein. Per Livestream werden drei weitere spannende Runden mit jeweils drei Fragen gespielt. Jeder Teilnehmer bekommt mit der neuen Show eine weitere Gewinnchance. Insgesamt werden dabei 10 X 50 Euro unter den Teilnehmern ausgelost.



Zum Start der neuen, sechsten Live-Staffel am Montag hat "heute-show"-Moderator Oliver Welke zugesagt. Als Kapitän Team Deutschland wird der Kapitän der Handball-Nationalmannschaft Uwe Gensheimer antreten. Für Dienstag wird Pop-Sänger Sasha erwartet



Mittwoch 8. Mai, 18:00 Uhr: Peter Marton und Ines Lutz Unmittelbar nach dem "Quizduell", um 18:50 Uhr startet die neue Serie "Watzmann ermittelt" mit Peter Marton und Ines Lutz in Hauptrollen.



Donnerstag, 9. Mai, 18:00 Uhr: Torsten Sträter und Christoph Maria Herbst



Freitag, 10. Mai, 18:00 Uhr: Peter Lohmeyer und Louis Klamroth Freitag, 10. Mai, 18:50 Uhr: n.n.



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.



Das "Quizduell" ist eine Produktion von ITV Studios Germany in Zusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk (NDR).



