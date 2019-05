Köln (ots) -



"Der Blick ins Ausland zeigt, dass die Pressefreiheit auch in Demokratien nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit ist", sagt WDR-Intendant Tom Buhrow anlässlich des morgigen Tags der Pressefreiheit. "Umso wichtiger ist es, auch hierzulande immer wieder an die Bedeutung von Journalisten zu erinnern. Ohne gelebte Pressefreiheit steht die Meinungsfreiheit jedes Einzelnen infrage." Der WDR widmet dem Grundgesetz, in dem die Meinungsfreiheit in Artikel 5 seit 70 Jahren verankert ist, in diesem Monat einen Themenschwerpunkt. Bereits heute Morgen (02.05.) ist das unter Federführung des WDR entstandene ARD-Gemeinschaftsprojekt "Guter Rat - Ringen um das Grundgesetz", eine Doku-Hörspiel-Serie, in der ARD-Audiothek gestartet.



Die weiteren Angebote zu 70 Jahren Grundgesetz, darunter auch ein Themenabend im Ersten, finden Sie in einer Übersicht auf presse.wdr.de.



