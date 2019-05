Mit dem Supplier Award Programm ehrt Kongsberg Automotive Lieferanten, die kontinuierlich hervorragende Leistungen in den Bereichen Qualität, Service und technischer Support erbringen und damit zur Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens beitragen. Engel erhält den Preis in der Kategorie "Overall Customer Satisfaction". In der Begründung der Jury heißt es: "Die Maschinen und Lösungen von Engel ermöglichen es Kongsberg Automotive, mit höchster Prozesskonstanz und Effizienz zu produzieren. Engel hat immer die Nase vorn, wenn es um innovative und smarte Technologien geht." Partner auf dem Weg zur smart factory Seit vielen Jahren liefert Engel nach eigenen Angaben Spritzgießmaschinen und integrierte Systemlösungen für die Herstellung anspruchsvoller Automobil-Bauteile in die weltweiten Kongsberg Automotive Werke und begleitet seinen Kunden darüber hinaus auf dem Weg zur smart factory. Immer häufiger umfassen die Systemlösungen Produkte aus dem Inject 4.0 Programm des Maschinenbauers für die Digitalisierung und Vernetzung von Spritzgießprozessen. Kongsberg Automotive gehört zu den global führenden Automobilzulieferern mit dem Fokus auf ein sicheres, komfortables und nachhaltiges Fahrerlebnis. Mit 11.500 Mitarbeitern in 19 Ländern erwirtschaftet das Unternehmen einen Umsatz von rund 1,1 Mrd. EUR. In 27 Werken produziert Kongsberg Automotive unter anderem Sitzkomfortsysteme, Steuerungslösungen, Baugruppen für die Fluidtechnik sowie Interface-Produkte für die weltweiten Fahrzeughersteller.

