Frankfurt am Main (ots) - Leaseweb (https://www.leaseweb.com/de), eine der weltweit größten Hosting-Brands, stellt auf der "Online Marketing Rockstars", OMR (https://www.leaseweb.com/de/node/3954), am 7. und 8. Mai in Hamburg aus. Der Hintergrund: Die Online-Marketingbranche verlangt stärker als je zuvor nach hochperformanten und hochskalierbaren IT-Infrastrukturservices, wie sie Leaseweb bietet. "MarTech-Services werden für nahezu alle Unternehmen jedweder Branche immer wichtiger, um den Weg im und zum Prozess der Digitalisierung erfolgreich zu beschreiten. Die flexible Skalierbarkeit, hohe Performance und leichte Verwaltbarkeit der dahinterstehenden IT-Infrastruktur sowie geringe Latenzzeiten gepaart mit einer hohen Bandbreite des Netzwerks werden zu ausschlaggebenden Faktoren für den gesamten Unternehmenserfolg", erklärt Marcus Busch, Geschäftsführer der Leaseweb Deutschland GmbH.



Leaseweb legt auf der OMR 2019 einen Schwerpunkt auf die Fragestellung, wie MarTech- und AdTech-Agenturen (https://www.leaseweb.com/de/losungen/martech) mit einer Infrastruktur ausgerüstet werden können, die verzögerungsfrei mit der Nachfrage skaliert, ohne sich mit hohen Fixkosten zu belasten. Dafür entscheidend ist die Wahl der passenden Dienste wie Hybrid- und Multi-Clouds, Container Services oder On-Premise-Lösungen. Auf der OMR sind mehrere Leaseweb-Kunden wie etwa adjust und Linkfluence, die sich dieser Services bereits bedienen, mit einem Stand vertreten.



Nach Marktrecherchen von Leaseweb gibt es weltweit mehr als 7.000 MarTech-Unternehmen, vor fünf Jahren waren es lediglich rund 1.000 an der Zahl (http://ots.de/LCasn7). Das globale Marktvolumen wird Prognosen zufolge bis 2020 auf rund 336 Mrd. Dollar anwachsen, wobei die größten Zuwachsraten bei Programmatic-, Video- und Mobile-Advertising liegen. Schon 2019 sollen rund zwei Drittel des Weltmarktes für Digital-Display-Werbung auf Programmatic Advertising entfallen.



Erfolgskriterien: Performance, Skalierbarkeit und Flexibilität kosteneffizient und rund um die Uhr



Für diese Unternehmen ebenso wie für ihre Kunden ist die zuverlässige 24/7-Performance von erfolgskritischer Bedeutung für ihre Zukunft. Eine hohe Bandbreite zwischen den Servern sowie eine geringe Latenzzeit beim Zugriff auf selbige stellen die Voraussetzung für Echtzeitanwendungen dar. Ebenso wichtig ist eine hohe Skalierbarkeit: Ein Kundenansturm beispielsweise aufgrund einer erfolgreichen Werbekampagne soll zum Vertriebserfolg werden - und nicht zur Lähmung oder gar zum Absturz des Vertriebskanals führen. Allerdings können dafür nicht beliebig teure Infrastrukturen vorgehalten werden, weil insbesondere für Startups oder ScaleUps die Kosten ein erfolgskritischer und ein überlebenswichtiger Aspekt sind. Die Anforderungen lauten: maximales Skalierungspotenzial, zuverlässiger Service bei überschaubaren und vor allem flexiblen Kosten. Diesen Herausforderungen ist nur mit einem darauf fokussierten externen Hosting- und Cloud-Dienstleister zu begegnen, der entsprechende Erfahrungswerte mitbringt. Überwiegend gefragt sind Bare Metal Server, Container-Services, Cloud und Content Distribution Networks (CDN). Leaseweb bietet nicht nur die einzelnen Produkte, sondern ermöglicht es auch MarTech-Unternehmen, diese Services abgestimmt auf die individuellen Businessanforderungen zu einer Hybrid- oder globalen Multi-Cloud zu kombinieren, um den aktuellen internationalen Herausforderungen gerecht zu werden.



Zweitgrößter Werbemarkt



Schon heute ist die Digitalbranche nach Film und Fernsehen der zweitgrößte Werbemarkt - Tendenz steigend. Allein in Europa fließt mit über 30 Mrd. Euro etwa ein Drittel des Werbeumsatzes in Online-Kampagnen. Das Zusammenwachsen von Online Advertising und klassischem Marketing gilt als wichtigster Markttreiber. Während AdTech in Kategorien wie Cookies oder Fingerprint oder Kanälen wie Mobile oder Display arbeitet, orientiert sich herkömmliches Marketing an Customer Relationship oder Campaign Management und dem Return on Investment. Dazu Leaseweb-MarTech-Experte Ivo Költze: "Wir können heute ohne weiteres von MadTech sprechen, also der Kombination aus AdTech und MarTech. Mit MadTech erhalten die Unternehmen einen vollständigen Überblick über die Customer Journey und Interaktionspunkte über alle digitalen Kanäle hinweg. Basierend auf der optimalen und einzigartigen Kombination dieser Services können die Firmen ihre Kunden bestmöglich erreichen und dadurch die Conversion Rates erhöhen - Ziel erreicht!"



