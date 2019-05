Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

BMG070251027 Auris Medical Holding Ltd. 02.05.2019 BMG070252017 Auris Medical Holding Ltd. 03.05.2019 Tausch 20:1

US10807Q4038 Bridgeline Digital Inc. 02.05.2019 US10807Q7007 Bridgeline Digital Inc. 03.05.2019 Tausch 50:1

FR0010397760 Auplata 02.05.2019 FR0013410370 Auplata 03.05.2019 Tausch 10:1

US18451C1099 Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 02.05.2019 US18453H1068 Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 03.05.2019 Tausch 1:1

CA6538971087 Nickel One Resources Inc. 02.05.2019 CA69644D1087 Nickel One Resources Inc. 03.05.2019 Tausch 2:1