Frankfurt/Main (ots) -



- Querverweis: Video ist abrufbar unter: http://www.presseportal.de/nr/50927 -



Der Logistikmarkt in Deutschland boomt: 1,38 Millionen Quadratmeter Logistikfläche wurden bundesweit im ersten Quartal 2019 umgesetzt. Damit liegt das Ergebnis um knapp 8 Prozent über dem Zehnjahresschnitt. Freie Flächen zu finden ist aber gar nicht so leicht - vor allem in den großen Logistik-Hubs der Ballungsräume werden die Flächen und Entwicklungsgrundstücke knapp, und nicht alle Gesuche können umgesetzt werden. Die Folge: Das rückläufige Angebot und steigende Grundstücks- und Baukosten bremsen das Marktgeschehen in einigen Regionen.



Doch es gibt Möglichkeiten, dort Platz zu schaffen, wo eigentlich keiner mehr vorhanden ist - zum Beispiel mit Brownfields. Was es mit diesen Grundstücken auf sich hat, wo Logistiker noch freie Flächen finden und welche Trends aktuell und in Zukunft den Markt prägen werden, verrät Logistikexperte Christopher Raabe, Geschäftsführer und Head of Industrial Services & Investment der BNP Paribas Real Estate GmbH im Video.



OTS: BNP Paribas Real Estate newsroom: http://www.presseportal.de/nr/50927 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_50927.rss2



Pressekontakt: BNP Paribas Real Estate Holding GmbH Chantal Schaum Head of Public Relations Goetheplatz 4 - 60311 Frankfurt am Main Telefon: +49 (0)69-298 99-948 Mobil: +49 (0)174-903 85 77 E-Mail: chantal.schaum@bnpparibas.com